شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للكهرباء» تحقق صافي ربح 1.785 مليار ريال بـ3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - متابعات:

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن نتائجها المالية للربع الرابع للعام المالي 2018، وسجلت صافي ربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 1.785 مليار ريال، مقابل 6.9 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 74.2%، فيما بلغت ربحية السهم 0.43 ريال خلال الفترة الحالية، ومقابل 1.66 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وسجلت الشركة، خسائر بـ 3.8 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الرابع مقابل خسائر بـ 5.5 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 32%، فيما بلغت الخسارة التشغيلية 2.1 مليار خلال الربع الرابع، مقابل خسائر بـ 3.8 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 45%.

أما إجمالي الخسارة فبلغت 2.4 مليار خلال الربع الرابع، مقابل خسائر بـ 957 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 148%.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة للربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بشكل أساسي إلى تضمن نتائج الربع المماثل من العام السابق على بند غير متكرر يخص تكاليف برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية، كما أسهم تحسن الكفاءة التشغيلية في الحد من أثر كل من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، وارتفاع تكاليف التمويل، وترشيد استهلاك الطاقة خلال الربع الحالي.

ويرجع سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي، مقارنة بالربع السابق بشكل أساسي؛ إلى انخفاض إيرادات التشغيل نتيجة لموسمية المبيعات.

كما يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تضمن نتائج العام السابق على إيرادات غير متكررة؛ نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات (التي قابلها جزئيا تكاليف غير متكررة مرتبطة ببرنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية)، كما تأثرت نتائج الفترة الحالية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، إضافة إلى تأثرها بالارتفاع في تكاليف التمويل للفترة الحالية، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك على الرغم من التحسن في الكفاءة التشغيلية، الذي أسهم في انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية.

وأوضحت الشركة، أنه أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة نظراً لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية على الإيرادات التشغيلية، يعود سبب الانخفاض في الإيرادات إلى تغيير طريقة المعالجة المحاسبية لإيرادات تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية المحصلة واستنفاذها على فترات زمنية أطول من السابق، وفقا لمتطلبات المعيار الدولي الجديد والمطبق بدءاً مع مطلع العام 2018، وقد ترتب على ذلك تخفيض ايرادات الفترة الحالية بمبلغ يقدر بـ 1.34 مليار ريال، وفقا لما ورد في الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية.