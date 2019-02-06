انت الان تتابع صحف الإمارات: اهتمام عالمي غير مسبوق بزيارة البابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت رفض الحكومة الشرعية اليمنية مقترحا حوثيا بتجزئة اتفاق السويد إذ إن الميليشيات الموالية لإيران ترمي إلى وضع المزيد من العراقيل أمام جهود إنهاء الأزمة

لا تزال أصداء زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، للإمارات تتصدر عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى، وتحت عنوان "اهتمام عالمي غير مسبوق بزيارة البابا إلى الإمارات"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن زيارة قداسة البابا فرنسيس، إلى الإمارات حظيت باهتمام عالمي غير مسبوق باعتبارها الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، الزيارة بـ"أنها لحظة تاريخية على صعيد حرية الأديان". وذكر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى الإمارات تسهم في إرساء علاقات أكثر انفتاحا بين المشرق العربي

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، الزيارة بـ"أنها لحظة تاريخية على صعيد حرية الأديان".



وذكر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إلى الإمارات تسهم في إرساء علاقات أكثر انفتاحا بين المشرق العربي وأوروبا، وعلقت شبكة "سي إن إن" الإخبارية على الزيارة قائلة: "البابا فرنسيس والإمام الأكبر يوقعان إعلانا تاريخيا يهدف لنشر التسامح بين شعوب العالم".

وتحت عنوان "محمد بن زايد: بلادنا ستبقى منارة المحبة وشعاع الأمل"، أوضحت صحيفة "الخليج" أن البابا فرنسيس غادر البلاد، أمس الثلاثاء، في ختام زيارة إلى الدولة استغرقت 3 أيام.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب بن زايد عن جزيل شكره وتقديره للبابا فرنسيس على هذه الزيارة الاستثنائية ومشاركته المفعمة بالمحبة في مختلف الفعاليات والمبادرات التي رافقت "لقاء الأخوة الإنسانية" الذي استضافته الدولة، مشيدا بدوره في تعزيز قيم التسامح والسلام العالمي والتواصل الإنساني الحضاري لدى الشعوب والذي تحث عليه كل الأديان.

وبالانتقال إلى قطر أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن منظمة العفو الدولية طالبت، أمس، السلطات القطرية بتكثيف الجهود للوفاء بوعودها إزاء حقوق العمال، ووضع حد للانتهاك والبؤس والاستغلال وسوء المعاملة بحق عدد كبير منهم، قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة.

وفي تقرير بعنوان "الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من 4 سنوات على بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر"، قالت المنظمة، على موقعها الإلكتروني، إنه "قبل أقل من 4 سنوات على انطلاق البطولة، تخاطر السلطات القطرية بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب".

وتحت عنوان "الادعاء البريطاني: قطر سعت لإخفاء حصة حمد بن جاسم في باركليز"، ذكرت "الاتحاد" أن ممثلي الادعاء البريطانيين في قضية فساد مصرف "باركليز" ضيقوا الخناق على رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، بعدما كشفوا النقاب عن أدلةٍ تثبت ممارسة النظام الحاكم في الدوحة ضغوطا مكثفة على المصرف لإجباره على إخفاء حجم الحصة التي يملكها بن جاسم من أسهمه.

جاء ذلك في مستهل الأسبوع الثاني من جلسات نظر القضية المتهم فيها 4 من مسؤولي "باركليز" بالاحتيال والغش على خلفية صفقة أبرموها مع جهات قطرية قبل أكثر من 10 سنوات، لتأمين حصول المصرف على حزمة إنقاذ استهدفت تجنيبه سيناريو التأميم الذي طال عددا من منافسيه في غمار الأزمة المالية التي ضربت العالم آنذاك.

وتحت عنوان "الإمارات تطالب بموقف أكثر حزما إزاء سياسات إيران في المنطقة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن الإمارات دعت إلى المزيد من التكاتف والتنسيق الدولي لمواجهة تحدي الإرهاب والتطرف الذي عدته ماثلا بالرغم من الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم داعش، داعية في الوقت عينه إلى موقف أكثر حزما تجاه السياسات المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة التي تقودها وتغذيها إيران.

وحول الأوضاع في اليمن، كشفت "الخليج" تحت عنوان "الشرعية ترفض تجزئة اتفاق السويد حول الأسرى"، أن الحكومة الشرعية اليمنية رفضت، أمس، مقترحا حوثيا بتجزئة "اتفاق السويد"، إذ إن الميليشيات الموالية لإيران ترمي إلى وضع المزيد من العراقيل أمام جهود إنهاء الأزمة، خاصة في ملف الأسرى، في حين عقد رئيس فريق الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن الجنرال مايكل لوليسجارد، اجتماعا للجنة إعادة الانتشار في الحديدة.

وانطلقت، أمس الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات "لجنة الأسرى والمعتقلين"، بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، برعاية الأمم المتحدة، واقترح الانقلابيون الاتفاق على 200 اسم، يتم الإفراح عنهم من كل جانب، بمعنى 200 مقابل 200، ورفض وفد الحكومة الشرعية المقترح، معتبرا أنه "تجزئة لاتفاق السويد"، مطالبا بالإفراج عن جميع المعتقلين، المعترف بهم من قبل جميع الأطراف، باعتماد قاعدة اتفاق السويد؛ "الكل مقابل الكل".

وتحت عنوان "مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع مقاطعة إسرائيل"، كشفت "البيان" عن إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط، أمس، والذي يتضمن إجراء سيسمح للولايات المتحدة بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل، وتعديلا يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سوريا.

ونال قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتا مؤيدا مقابل 23 صوتا معارضا، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي يناقش فيه سياساته لهذا العام.