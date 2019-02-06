دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور حية تكشف عن تصميم هاتف Galaxy S10e من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.

تجذب سلسة Galaxy S10 الكثير من الأضواء في الفترة الأخيرة في ترقب للإعلان الرسمي، واليوم يسلط الضوء على الإصدار الأصغر من هواتف سامسونج Galaxy S10e الذي يظهر في صور حية جديدة اليوم.

هاتف Galaxy S10e هو الإصدار الأصغر والأقل تكلفة في سلسة Galaxy S10 التي يعلن عنها رسمياً في 20 من فبراير، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة بعض التسريبات المصورة ذات الجودة العالية والتي تكشف عن تصميم الهاتف، كما كشف أيضاً عن صور حية للهاتف بحجم كامل.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Galaxy S10e في سلسة هواتف سامسونج المميزة على غرار هاتف ابل iPhone XR، حيث يأتي S10e بشاشة مسطحة، مع إطارات أكبر حجماً إلى حد ما إذا ما قورنت بالإصدارات الأخرى، أيضاً يختلف هاتف S10e في مستشعر البصمة المدمج في زر الطاقة في جانب الهاتف.

أيضاً من بين الإختلافات التي يأتي بها هاتف S10e في مواصفات الكاميرة الخلفية، حيث يتميز الهاتف بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية، بينما تقدم سامسونج الإصدارات الأعلى مع شاشة منحنية، إطارات أنحف، كاميرة ثلاثية إلى جانب مستشعر البصمة المدمج في الشاشة.

كما تقدم سامسونج هاتف Galaxy S10e بالألوان الرئيسية لسلسة هواتف Galaxy S10 هذا العام وهم الأبيض، الأسود إلى جانب اللون الأخضر.

ومن المقرر أن يأتي هاتف Galaxy S10e بمستوى تسعير أقل من الإصدارات الأعلى Galaxy S10 و Galaxy S10 بلس، إلا أن الإصدارات الثلاثة تضم رقاقة معالج كوالكوم المميزة Snapdragon 855، كما يأتي النموذج الرئيسي في الإصدارات الثلاثة بذاكرة عشوائية 6 جيجاب بايت رام وسعة تخزينية 128 جيجا بايت.

كما تأتي الإعدادات المزدوجة في كاميرة هاتف Galaxy S10e مع عدسات متغيرة في الكاميرة الرئيسية بين f/2.4 في ساعات النهار وفتحة عدسات f/1.5 للتصوير في ساعات الليل وهي نفس المواصفات التي قدمت من سامسونج في هواتف S9 وNote 9.

من ناحية أخرى يأتي هاتفي Galaxy S10 و Galaxy S10 بلس بثلاثة كاميرات خلفية، حيث تتميز إحدى الكاميرات بعدسات ذات زوايا واسعة بمجال رؤية 123 درجة، كما يأتي هاتف Galaxy S10 بلس مع كاميرة مزدوجة في الجهة الأمامية مدمجة في الشاشة في ثقب مستطيل.

وفي حجم الشاشة تقدم سامسونج هاتف Galaxy S10e مع شاشة بحجم 5.8 إنش، بينما تأتي قدرة البطارية في الهاتف 3100 mAh، كما تؤكد الصور الحية للهاتف على أن سامسونج إختارت عنوان Galaxy S10e لأصغر الإصدارات كبديل للعنوان الذي انتشر في التسريبات الأولى S10 Lite.

يذكر أن التسريبات كشف عن تسعير هاتف Galaxy S10e الذي ينطلق إلى الأسواق بسعر يبدأ من 750 دولار، أي أقل من هاتف Galaxy S10 الذي يأتي بسعر 900 دولار، وهاتف Galaxy S10 بلس الذي ينطلق بسعر 1000 دولار، لذا نترقب منافسة سامسونج في الأسواق بسلسة هواتف Galaxy S10 المميزة ومدى نجاح سامسونج في جذب المستخدمين خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع صور حية تكشف عن تصميم هاتف Galaxy S10e من سامسونج ظهر على التقنية بلا حدود.