خبير: الانسحاب الأمريكي من سوريا مناورات سياسية

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وأضاف الخبير، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن ما يجري في سوريا لا يخرج عن المناورات السياسية، وتغيير الألفاظ والمصطلحات من أجل منح تركيا دورا أكبر في الحرب على سوريا، وتعزيز المشروع الأمريكي في المرحلة الأولى لقتال داعش، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية لقتال داعش، التي نفهمها نحن بأنها المرحلة التي يريدها ترامب، وهي كسر صمود الشعب والدولة السورية.
© AFP 2018 / Raad Adayleh
ولفت الخبير السوري إلى أن أمريكا ليس لها حلفاء في المنطقة، بل لها أدوات تتخلص منها بعد أن تنتهي من وظيفتها، والتاريخ شاهد على أن أمريكا تخلصت من كل الأدوات التي استخدمتها في كل الحروب، التي خاضتها بالوكالة.
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