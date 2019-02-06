السيستاني: العراق يرفض أن يكون محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر

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وقال السيستاني في بيان صدر على هامش لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسة بعثتها في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، إن أمام الحكومة العراقية الجديدة مهام كبيرة وينبغي أن تظهر ملامح التقدم والنجاح في عملها في وقت قريب وبالخصوص في ملف مكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين، ولا سيما في محافظة البصرة"؛ بحسب "السومرية نيوز".
© AP Photo / Khalid Mohammed
وأكّد السيستاني على "أهمية الالتزام العملي من قبل الجميع ـ مسؤولين ومواطنين ـ بمقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وعدم التفريق بين أبناء البلد الواحد ورعاية الأقليات الدينية والإثنية"، مشددا على ضرورة "تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء، وحصر السلاح بيد الحكومة والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون ـ ومنها عمليات الاغتيال والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية".
يذكر أن ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جینین ھینیس بلاسخارت، وصلت اليوم الأربعاء، إلى محافظة النجف، للقاء المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني.
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