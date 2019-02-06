السجن 5 سنوات لأمين عام "نداء تونس" بسبب شيك دون رصيد

الحكم صدر غيابيا لتواجد الرياحي خارج البلاد وهو قابل للطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى

الصفحة الرئيسية > السياسة, الدول العربية, عناوين اليوم 06.02.2019 Tunisia

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بالسجن 5 سنوات بحق أمين عام "نداء تونس" رجل الأعمال سليم الرياحي في قضية إصداره شيك دون رصيد، حسب ما أفاد محاميه.

وأوضح المحامي الطيب الصادق، للأناضول، أن الحكم أصدرته المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.

والحكم صدر غيابيا لتواجد الرياحي خارج البلد، وهو قابل للطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى.