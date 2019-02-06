الحكم صدر غيابيا لتواجد الرياحي خارج البلاد وهو قابل للطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى
الصفحة الرئيسية > السياسة, الدول العربية, عناوين اليوم 06.02.2019 Tunisia
خاص
الأرشيف
تونس / عادل الثابتي / الخليج 365
قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بالسجن 5 سنوات بحق أمين عام "نداء تونس" رجل الأعمال سليم الرياحي في قضية إصداره شيك دون رصيد، حسب ما أفاد محاميه.
وأوضح المحامي الطيب الصادق، للأناضول، أن الحكم أصدرته المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.
والحكم صدر غيابيا لتواجد الرياحي خارج البلد، وهو قابل للطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى.
اخبار مرتبط
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 5 سنوات لأمين عام "نداء تونس" بسبب شيك دون رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.