شاحنات أممية تنقل مساعدات إلى إدلب السورية عبر تركيا

قافلة المساعدات الأممية، دخلت الأراضي السورية من معبر "جلوه غوزو" الصفحة الرئيسية > الدول العربية, عناوين اليوم 06.02.2019 Hatay خاص الأرشيف هطاي / جم غنجو / الخليج 365 أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب شمالي سوريا. وبحسب مراسل الخليج 365، فإن قافلة المساعدات الأممية، دخلت الأراضي السورية من معبر "جلوه غوزو" الحدودي في منطقة "ريحانلي" بولاية هطاي التركية. وسيتم توزيع المساعدات الإنسانية التي تحملها القافلة، على المحتاجين في إدلب وريفها. اخبار مرتبط

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