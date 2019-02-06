ما هي فوائد وأضرار #الشوفان

صحيفة الخليج الالكترونية

الشوفان من الأطعمة المهمة، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، حيث إن تناوله بشكل دائم يساهم بشكل كبير في الحصول على العديد من الفوائد، ولكن الإسراف في تناول بعض الأطعمة يتسبب في الأضرار، وهذا ما سنتعرف عليه في الأسطر القادمة، والتي توضح أن الإسراف في تناول الشوفان له بعض الأضرار والفوائد الصحية، وذلك وفقاً للتقرير المنشور عبر موقع ” webmd “.

أوضح التقرير، أن الشوفان يحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة قليلة من الدهون وهذا ما يجعله يمد الجسم بالعديد من الفوائد، ولكن هناك أضرار قدمها التقرير، ومنها:

– ينصح بعدم الإكثار منه للمرضعات والحوامل، فتناول الشوفان يساهم بشكل كبير في الإصابة بغازات في الأمعاء.

– إذا كنت تعاني من مشاكل في الأسنان كالضعف فعليك تجنب تناول الشوفان، لأنك بهذه الطريقة تتسبب في إزاء أسنانك نتيجة لأنه من الأطعمة “الناشفة” على الأسنان.

-الشوفان يتسبب في الإصابة باضطرابات بالجهاز الهضمي، فرغم أنه من المعروف أن الأطعمة الغنية بالألياف لها العديد من الفوائد على المعدة والأمعاء إلا أن الشوفان عكس ذلك، لأنه يمتاز بأنه بصلابته وهذا يتسبب في التعرض للعديد من المشاكل في الجهاز الهضمي، ولذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بها الابتعاد عنها.

وقدم التقرير العديد من الفوائد المهمة لتناول الشوفان، ومنها:

-الحد من الإصابة بأمراض القلب.

-التخلص من الوزن الزائد، فهو من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحصول على الشبع لفترات طويلة.

-يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم، وهذا يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية تعمل على ذلك.

-تنظيم نسبة الكولسترول في الدم، والدهون الثلاثية أيضاً، وهذا هو السبب في الحد من الإصابة بأمراض القلب بشكل كبير.

-هل تعلم أن تناولك للشوفان يساهم بشكل كبير في الشعور بالسعادة، والحد من القلق والتوتر والاكتئاب.

-نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، فتناوله يحد من الإصابة بالإمساك.

-يعد من الأطعمة الجيدة للأشخاص مرضى النقرس.