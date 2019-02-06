الكشف عن معلومات جديدة عن طعن طالب بـ #العارضة داخل حافلة المدرسة

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت مصادر: إن “المضاربة التي أدت إلى إصابة طالب العارضة بالطعن داخل حافلته المدرسية، بدأت باشتباك بسيط داخل أسوار المدرسة، ثم تطورت داخل الحافلة”.

وأوضحت المصادر، أن “الطالب عاد أمس من مستشفى الملك فهد إلى مستشفى العارضة العام لعدم توافر سرير، وحالته الصحية مستقرة”.

وتباشر لجنة من “تعليم جازان”، اليوم الأربعاء، التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين فيها.