صحيفة الخليج الالكترونية تكافح فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، الآن، حريقاً اندلع في مستودع لمواد غذائية تقدر مساحته 40 × 20 بحي الثعالبة، ونتج عنه ثلاث إصابات بحروق اثنتان نقلتا إلى مستشفى الملك عبدالعزيز، وواحدة تم علاجها في الموقع.

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في مستودع أغذية نتج عنه 3 إصابات بـ #جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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