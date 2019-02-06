تعرف عليها.. فوائد مدهشة لفاكهة #الكيوي

صحيفة الخليج الالكترونية

الكيوي فاكهة صغيرة الحجم لها مذاق لاذع وتملك فوائد صحية عديدة لاحتوائها على فيتامينات (سي) و(كي) و(إي) والفوليك والبوتاسيوم.

وتحتضن الثمرة أيضاً مضادات أكسدة وتعد مصدرا جيدا للألياف، وبذورها السوداء الصغيرة صالحة للأكل وكذلك قشرتها البنية رغم أن الكثير من الناس يفضلون تقشيرها.

عرض موقع هيلث لاين العديد من الفوائد الصحية للكيوي منها تقوية النظر، وضبط ضغط الدم، وتقوية جهاز المناعة، وتقليل فرص تجلط الدم.

تقوية جهاز المناعة: الكيوي غنية بالمواد المغذية وفيتامين سي ويكفي كوب واحد منها لتزويد الجسم بنحو 273% من الكمية الموصى بها يوميا للمناعة.

ضبط ضغط الدم: ذكرت دراسة طبية أن ثلاث ثمرات من الكيوي يوميا تخفض ضغط الدم بدرجة أكبر من تأثير ثمرة تفاح واحدة.

تقليل فرص الإصابة بجلطات الدم: أثبتت دراسة بجامعة أوسلو أن ثمرتين أو ثلاثاً يومياً تقلل بدرجة كبيرة احتمالات تجلط الدم وتقلل كمية الدهون به.

الحماية من فقدان البصر: التنكس البقعي يعد السبب الرئيسي لفقدان البصر، وقد أثبتت دراسة طبية أن المواظبة على ثلاث ثمرات كيوي يوميا تقل نسب الإصابة بهذا العرض بنسبة 36%.

علاج الربو: قال الموقع إنه يعتقد أن الكمية الكبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الكيوي تساعد على علاج الربو.

الهضم: الكيوي غني بالألياف التي تساعد على الهضم.