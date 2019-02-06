شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الحرمين السريع يضيف رحلات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مشروع قطار الحرمين السريع اليوم، عن إطلاق رحلات جديدة بين مكة المكرمة، والمدينة المنورة لخدمة المسافرين أيام الأربعاء من كل أسبوع، لتحقق الخدمة التشغيلية لقطار الحرمين قفزة جديدة من خلال ترجمة رغبة الجمهور .

وتأتي هذه الخطوة عبر تغطية أعلى الأيام كثافة وهي : الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت، والأحد من كل أسبوع، في حين يبدأ قطار الحرمين تسيّير الرحلات الجديدة اعتبارًا من يوم الأربعاء الـ 8 من شهر جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م.

وأفاد مدير عام التشغيل والصيانة بقطار الحرمين السريع المهندس ريان الحربي، أن فريق التشغيل دأب على استطلاع رأي عملاء قطار الحرمين من المسافرين بين المدينتين المقدستين، مكة المكرمة، والمدينة مروراً بجدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لافتاً الانتباه إلى اجتهاد الفريق في تحقيق هذه المقترحات بإضافة ثمانِ رحلات جديدة في يوم الأربعاء إلى جدول الرحلات الأسبوعية لتُضاف إلى باقي الرحلات في أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، ليُصبح عدد الرحلات الأسبوعية 40 رحلة.

وأشار إلى أن مشروع قطار الحرمين السريع، يسيّر منذ تدشينه حسب الخطة التشغيلية من قِبل مشغل المشروع “التحالف الإسباني”، لتشمل رحلاته كافة أيام الأسبوع في شهر رمضان القادم -بإذن الله-، لتتوافق مع الإقبال الكبير الذي يشهده هذا المشروع منذ بداية التشغيل في شهر أكتوبر من العام 2018م.