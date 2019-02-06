شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات جديدة عن طعن طالب بالعارضة داخل حافلة المدرسة والان نبدء بالتفاصيل
جدة -
متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قالت مصادر: إن “المضاربة التي أدت إلى إصابة طالب العارضة بالطعن داخل حافلته المدرسية، بدأت باشتباك بسيط داخل أسوار المدرسة، ثم تطورت داخل الحافلة”.
وأوضحت المصادر، أن “الطالب عاد أمس من مستشفى الملك فهد إلى مستشفى العارضة العام لعدم توافر سرير، وحالته الصحية مستقرة”.
وتباشر لجنة من “تعليم جازان”، اليوم الأربعاء، التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين فيها.
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