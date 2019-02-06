شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتقلبات جوية على المدينة اليوم وغداً.. والدفاع المدني يُحذر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة بناء على توقعات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من المنطقة إلى نشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية اليوم وغدًا تليها حالة جوية ماطرة من متوسطة إلى غزيرة تكون نشطة يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد مبارك الجهني، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة، والابتعاد عن مجاري الأودية الشعاب، والتصرف السليم وقت هطول الأمطار، وأخذ الاحتياطات اللازمة عند التنزه نهاية الأسبوع، و منها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الغزيرة ، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات على الطرق، وخاصة في الطرق الزراعية الخارجية وقت هطول الأمطار خشية الانزلاقات والبعد عن المجسمات الجمالية في الطرق والميادين واللوحات الدعائية المعرضة للسقوط وخزانات المياه العلوية .

وأكد أن الدفاع المدني اتخذ الإجراءات الاحترازية كافة، والاستعداد والتهيؤ من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة، والإدارات الخارجية بالمحافظات، و تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.