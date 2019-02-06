شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس وزراء ألبانيا.. ويقيم مأدبة غداء تكريماً له والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ألبانيا آدي راما.

وقد رحب الملك المفدى بدولته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى دولته سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح رئيس الوزراء الألباني أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وأقام خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء الألباني والوفد المرافق له.