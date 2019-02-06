شكرا لقرائتكم لبنان: مواقف تشيد بزيارة البابا وتوقيع "الاخوة الانسانية" الراعي: الإمارات تستحق شرف أرض التلاقي والاخوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 6 فبراير 2019 - اخر تحديث في 6 فبراير 2019 / 10:15

أثارت زيارة البابا فرنسيس الى العاصمة الاماراتية أبوظبي ردود فعل ايجابية أثنت على الزيارة التي اختتمها اليوم لأبو ظبي وعلى توقيع وثيقة "الاخوة الانسانية" بينه وبين شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب.



واعلن البطريرك الماروني بشارة الراعي من مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبو ظبي على هامش مشاركته في القداس التاريخي الذي احتفل به البابا فرنسيس، "ان الامارات تستحق هذا الشرف لانها تعيش معاً من اجله اليوم وتفرح وتبتهج، وتوّج بالأمس من خلال الإعلان الذي وقع بين قداسة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر باسم المسيحيين والمسلمين على ارض الإمارات ما يعني انها ارض التلاقي والأخوة".

واعتبر"ان القداس اليوم في مدينة زايد يعني ان هذا الأمر ليس بدخيل على الإمارات وإنما من صميم حياتها وهي تتوج مسيرتها وانفتاحها بهذين الاحتفالين الكبيرين بالإضافة إلى المؤتمر الدولي حول الأخوة الإنسانية."

ولفت الى "ان لهذا الحدث اهمية عظيمة، فاليوم ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط على انها منطقة حروب وارض نزاعات وحروب دينية إسلامية-إسلامية وإسلامية-مسيحية. اليوم تقدم الإمارات شهادة للعالم كله وتقول نحن اخوة في العالم والديانات هي مصدر الأخوة والتلاقي والحروب لا تأتي من الدين وإنما ممن يستغلون الدين من اجل حروبهم. "

اضاف البطريرك "هذه الكلمة موجهة بنوع خاص الى ابناء هذه المنطقة الشرق اوسطية مسلمين ومسيحيين لكي يحافظوا على الرسالة العظيمة الموكلة اليهم من الله وان يعيشوا معاً ويبنوا حضارة وثقافة معاً وان يظهر المسيحي وجه الإسلام الحقيقي في العالم المسيحي وبدوره يظهر المسلم الوجه المسيحي الحقيقي في العالم الإسلامي. هذه كلمتنا اليوم الى كل الدول التي تريد الحروب نقول لها كفى حروبا ونزاعات الناس بحاجة للعيش بسلام وطمانينة وهذا حقهم المدني".

وختم موجها كلمة الى "ضمائر كل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والحركات الأصولية: نقول لهم لماذا تعيشون في الغي عودوا الى إنسانيتكم".

دريــان يُثمّن الوثيقة التاريخية

واشاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بـ"الوثيقة التاريخية، التي وقّعت في دولة الإمارات العربية المتحدة بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهر احمد الطيب، في تعزيز نشر ثقافة الحوار بين الأديان وتوطيد العلاقات المسيحية- الإسلامية"، مؤكداً "ان الأيادي الإماراتية البيضاء التي رعت هذا الحدث الكبير والمهم، لها منا كل الشكر والتقدير في عملها الرائد في إنجاز وتدعيم وثيقة الإخوة الإنسانية التي من شأنها ان تشكّل خريطة الطريق لتحقيق التعارف والسلام والتسامح والرحمة والمحبة بين جميع البشر في مختلف مشاربهم والتي تؤسس للسلام بين جميع دول العالم واستبدال ما ينفق على السلاح في سبيل سد عوز الدول الفقيرة وتعليم ابنائها لينهضوا بها الى مصاف الدول المتقدمة، وبهذا تحقق الوثيقة معنى الإخوة الإنسانية على اكمل وجه".

الشيخ حسن: التلاقي قمة العمل الانساني

وشدد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن على "الأهمية التاريخية التي تمثلها القمة الروحية التي انعقدت في الإمارات العربية المتحدة لناحية الشكل والمضمون، حيث تؤكد في كل أبعادها أن الحوار والتقارب بين الأديان والشعوب هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم والاستقرار لبني البشر في مواجهة التطرف والغلو والعنف على اختلاف مشاربه". وأكد "ضرورة العمل على تحصين كل مقومات التلاقي والتواصل الدائم"، منوها بما تضمنه كلام البابا فرنسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب في هذا السياق، موجها التحية الى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة "على ما تبذله من جهود مقدرة في مختلف المجالات إذ تثبت باستضافتها لهذا اللقاء الكبير أن ثقافة الجمع أقوى من كل أنواع التفرقة".

وكان حسن أوفد الى الامارات العربية المتحدة عضو المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز القاضي الشيخ غاندي مكارم لتمثيل الطائفة في هذا الحدث، وكان له عدد من اللقاءات شدد فيها على أن "طائفة الموحدين الدروز التي تؤمن بالأخوة الإنسانية ووحدانية الخالق ترى في هذا التلاقي قمة في العمل الانساني الجامع المحفز على التصالح مع الذات ومع الآخر لكي نبني أواصر التعاون والمحبة والحوار والتفاهم لمجابهة كل التحديات".

جنبلاط: لفتة مقدرة للامارات

أما رئيس"الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فغرد قائلا: "إن زيارة البابا فرنسيس للامارات العربية هي رسالة سلام ومحبة وتآخ للعالم العربي وسط دوامة العنف والقمع والظلام، ورسالة أمل للعالم الذي يدخل في المجهول بعد خروج الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الاسلحة النووية. ان هذه الدعوة واللقاء مع الشيخ الطيب لفتة مقدرة للامارات العربية".

جعجع يتبنّى كلام العلاّمة الأمين عن "الوثيقة"

وغرّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "تويتر" قائلاً "اتبنى كليا ما قاله العلامة السيد علي الأمين عن "وثيقة الأخوة الإنسانية من اجل السلام العالمي والعيش المشترك"، لذلك اورده كاملا كما جاء: "ان وثيقة الأخوة الإنسانية التي صدرت من ابو ظبي بتوقيع من قداسة البابا فرنسيس بابا السلام ومن شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب إمام الاعتدال، هي بمثابة دستور عالمي يرسم للبشرية صورة التعايش الأخوي بسلام واحترام بين الأفراد والشعوب والجماعات والأمم، وهذه الوثيقة التاريخية هي دعوة لكل الدول والقيادات في العالم لنبذ الصراعات والعمل بقيم الحرية والمحبة والسلام، وبهذه التعاليم الموجودة في الوثيقة يتجنب العالم شرور الحروب ومآسيها ويعمل على مساعدة الفقراء وجسر الهوة بينهم وبين الأغنياء، وبذلك يضمن العالم استمرار التقدم والإزدهار في امن وامان".

واضاف: "من هذا المنطلق سأختار كل يوم جملة أساسية من الجمل الواردة في الوثيقة، رغبة مني في إشاعة أجواء ومناخات هذه الوثيقة على أوسع نطاق ممكن: "إنها إعلان مشترك عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيمانا بالله وإيمانا بالأخوة الإنسانية أن يتوحدوا ويعملوا معا من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلا للأجيال القادمة، يأخذهم إلى ثقافة الاحترام المتبادل، في جو من إدراك النعمة الإلهية الكبرى التي جعلت من الخلق جميعا إخوة".

عبيد مشيدا: سيذكره التاريخ في أسمى صفحاته

وأكد النائب جان عبيد ان "زيارة قداسة البابا فرنسيس للامارات هي في مستوى تاريخي كبير وهي بهذا المعنى فتح روحي وفكري وايماني واخلاقي وسلمي وحواري رفيع ان العالم من اقصاه الى اقصاه ينظر اليها على هذا المستوى". وقال: "المهم العمل على ابقاء هذه الروح وتعميمها فكرا وقولا وسلوكا حتى تظل مناخا دائما ومتمددا لا حدثا عابرا والاهم ان تستمر هذه الزيارة محركا لاولي الامر والرأي ونموذجا للتعاطي بين قادة الدول والرأي ليجعلوا منها قدوة وصراطا مضيئا لا يخبو بانتهائها. لقد ادى فرض احادية الرأي والعقيدة والدين بالقوة في العالم الى فقر مبين لا بد من ان يخلي الساحة للتنوع في السلوك والوحدة في الايمان. ونحن في لبنان اول واولى من يدرك مدى اهمية وقيمة هذه الدعوة وتجسيدها على الدوام".

كما ابرق عبيد الى البابا بالاتي: صاحب القداسة البابا فرنسيس الموقر: الحدث الذي رعيتموه وقدتموه في العالم يعبر عن نفسكم وخلقكم وايمانكم وروحكم السامية. وقد عززتم الامل والعمل والايمان بين بني الانسان وعباد الله في الدنيا.سيذكر لكم التاريخ والحق المبين دائما تجسيدكم للايمان الحقيقي الذي هو النعمة الاسمى لله تعالى وتبارك. بارككم الله برضاه ونعمه الى ابد الدهور من اجل الله والانسان".

كذلك ابرق الى ولي عهد الامارات محمد بن زايد بالاتي: "صاحب السمو الامير محمد بن زايد ال نهيان اعزكم الله وصانكم، إن احتضانكم هذه الزيارة التاريخية التي قام بها قداسة الحبر الاعظم يعبر خير تعبير واسمى معنى عن الروح الرفيعة التي تعبق وتعطر نهج الامارات العربية المتحدة في ظلكم منذ اطلق هذه الروح ونشرها صاحب السمو الراحل والدكم الشيخ زايد ال نهيان. اننا نهنئكم على هذا الانجاز الاستثنائي العالي الذي سيذكره التاريخ في اسمى صفحاته. وفقكم الله وحماكم دائما جسرا وضامنا لروح الرفعة والخلق الانساني اللائق والجدير برعاية الله وبركاته. لكم تهانينا من القلب والضمير والعقل. وحماكم الله ورعاكم على الدوام".

عازار وجمالي: نفحة سلام وصفحة مجيدة

وغرد النائب روجيه عازار قائلاً: "قداس البابا فرنسيس بعد توقيعه وثيقة الاخوة الانسانية مع إمام الازهر، أتى ليتمم حدثاً تاريخياً في الجزيرة العربية، وليضيف نفحة سلام وقداسة في منطقة أنهكتها الحروب وكواها التطرف والارهاب. عساها تكون مقدمة لانتهاء الحروب في أرضنا".

اما النائب ديما جمالي فقالت: "تتحد أصوات الكنائس مع المساجد خلال زيارة البابا فرنسيس الى الامارات وخلال توقيعه وثيقة الاخوة الانسانية مع إمام الأزهر. عسى ان تشرع هذه المبادرة الانسانية أبواب الانفتاح والحوار والتآلف، لنملأ العالم حباً وسلاماً، وتكون فرصة تفتح صفحة جديدة ومجيدة في تاريخ العلاقات بين الأديان".