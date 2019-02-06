دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بعد 9 اشهر تقريباً من الكشف عن الرموز التعبيرية المرشحة اعتمدة هيئة يونيكود 59 رمزاً تعبيرياً جديداً لعام 2019 ركزت فيها على اضافة الرموز المطلوبة بشدة من قبل المستخدمين بالاضافة غلى التنوع في الالوان والديانات والاذواق وماإلى ذلك بمجموع 230 رمز تعبيري.

أحد أكثر الاشياء الملاحظة في الرموز التعبيرية الجديدة هي التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى التنوع العرقي حيث تم اصدار رموز لاشخاص ببشرة بيضاء مع أشخاص ببشرة سمراء كذلك التنوع الديني حيث تم اضافة المعابد للهندوس.

ايضاً تم إضافة الكثير من الحيوانات والمعدات وبالنسبة للمأكولات تم إضافة الطبق العربي الشهير الطعمية أو مايعرف بـ ” الفلافل” بالاضافة إلى مشروب المته الشهير.

ايضاً تقدم الرموز التعبيرية الجديدة القلب الابيض والبني والكثير من الدوائر والمربعات والمثلثات بالوان مختلفة.

هذه الرموز ستصل لجميع الانظمة والتطبيقات في وقت لاحق هذا العام حيث من المتوقع أن تصل لجميع مستخدمين اندرويد مع تحديث اندرويد Q وتصل لجميع مستخدمين iOS مع تحديت iOS 13.

المصدر

التدوينة الكشف عن إصدار 2019 من الرموز التعبيرية و طبق الفلافل على رأس القائمة ظهرت أولاً على عالم التقنية.