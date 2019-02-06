شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية: أولوية لبنان يجب أن تكون لإصلاح قطاع الكهرباء وعجز الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة المالية اللبنانية اليوم الثلاثاء إن وزير المالية يرى ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وتقليص عجز الميزانية وزيادة الإيرادات، وذلك بعد لقاء مع مسؤل بالبنك الدولى. وأضاف الوزير على حسن خليل خلال الاجتماع أن الوزارة مستعدة لمناقشة ميزانية 2019 التى مازالت أرقامها وتفاصيلها قيد المراجعة، حسبما ذكرت الوزارة فى بيان.

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