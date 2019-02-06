شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالى: نعمل على إنجاز العديد من المشاريع فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى اليوم الأربعاء، بقدوم المزيد من الشركات الإيطالية للعمل فى المناطق المحررة، فيما أكد نظيره الإيطالى جوزيبيه كونتى الذى يزور بغداد حاليا أن حكومته تعمل مع اليونسكو والبنك الدولى لإنجاز العديد من المشاريع فى العراق.

وقال عبد المهدى- خلال لقائه نظيره الإيطالى جوزيبيه كونتى، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الاخبارية- " لدينا الكثير من الشركات الإيطالية التى تعمل بالعراق.. ونرحب بقدوم المزيد منها للعمل فى المناطق المحررة ".

وأوضح عبد المهدى أن أنه بحثت مع كونتى القضايا الإقليمية والدولية وحل الأمور العالقة بروح إيجابية، بما يخدم مصلحة البلدين، كما بحث الجانبان أهمية عودة اللجنة المشتركة، لمناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

من جهته قال رئيس الوزراء الإيطالى، أن لقائه مع رئيس الوزراء كان إيجابيا، مؤكدا العمل على تأمين الدعم لمرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار، وأضاف " أمام العراق تحديات مهمة وهى الاستقرار والرفاهية، لكننا واثقون بقدرة الحكومة الإيطالية على تحقيق ذلك".

كما أشار إلى أن حكومته تعمل من أجل دعم العراق فى المجالات الاقتصادية والثقافية، لافتا إلى أنها تعمل مع اليونسكو والبنك الدولى لإنجاز العديد من المشاريع فى العراق.

وكان رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبيه كونتى، قد وصل إلى العاصمة بغداد فى زيارة رسمية، سيلتقى خلالها كبار المسؤولين فى الحكومة العراقية.