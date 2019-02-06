شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يقول الوضع المالى يتحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم الأربعاء إن الوضع المالى يتحسن فى البلاد، وذلك بعد نحو أسبوع من تشكيل حكومة جديدة تعهدت بالشروع فى إصلاحات تشتد الحاجة إليها لوضع مالية الدولة على مسار مستدام.

وقال عون وفقا لبيان رئاسى "الأزمات باتت وراءنا والوضع المالى يتحسن ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا".