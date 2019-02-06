شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الداخلية اللبنانية: تطبيق القانون بكل حزم على جرائم العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، على تطبيق القانون بكل حزم على جرائم العنف ضد المرأة وجرائم استخدام حمل السلاح. وقالت فى كلمة خلال تسلمها مهام منصبها من الوزير السابق نهاد المشنوق، إن وزارة الداخلية هى وزارة تنفيذ القانون وخدمة المواطن، معتبرة أن الوضع الأمنى فى البلاد وصل لمرحلة كبيرة من الاستقرار.

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