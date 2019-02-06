شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى ينفذ عملية أمنية على الحدود بين محافظتى صلاح الدين ونينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات العراقية تنفيذ عملية أمنية في منطقة كنعوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين و نينوى. وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول - في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية" اليوم الأربعاء - إن "قوات مشتركة وبإسناد من طيران الجيش نفذت عملية أمنية في منطقة كنعوص على الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين و نينوى لملاحقة العناصر الإرهابية والبحث عن أوكارها".

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