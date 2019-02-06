شكرا لقرائتكم خبر عن جعجع: شعوب المنطقة مدينون بالشكر للإمارات لاستضافة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع، التحية للقيادة الإماراتية على استضافة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الشريف، فى حدث تاريخي احتضنته دولة الإمارات في الأيام الثلاثة الماضية.

وقال "جعجع" إن كل شعوب المنطقة مسلمين ومسيحيين مدينون بالشكر العميق للقيادة والشعب الإماراتي على استضافتهم هذا الحدث العظيم، فالمسلمين مدينون للامارات بالشكر لأنها اظهرت الوجه الحقيقي للإسلام، والمسيحييون مدينون لها بالشكر لأن القيادة الإماراتية أكدت المؤكد وهو أن المسيحيين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من حاضر هذه المنطقة وتاريخها ومستقبلها.

وتابع: الشكر الأكبر إلى قداسة البابا، بابا المبادرات الجريئة، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على مشاركته في هذا الحدث واعتداله وبصيرته، مؤكدا إن قداسة البابا والإمام الأكبر افتتحا فصلا جديدا من تاريخ ليس أبناء المنطقة فحسب، بل من تاريخ البشرية جمعاء.

وأضاف: كنا جميعاً بأمس الحاجة إلى هذه الصفحة البيضاء بعد مجموع الصفحات السود التي كتبها بعض ابناء المنطقة زورا وبهتانا في السنوات الاخيرة.