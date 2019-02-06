دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إنرجايزر تكشف عن هاتف ذكي جديد يحمل بطارية خارقة

لو أنك أحد هؤلاء الذين يشتكون من سرعة نفاذ شحن بطارية هاتفهم المحمول، فهذا يوم سعدك، لأن شركة إنرجايزر Energizer الشهيرة بإنتاج البطاريات، قد قررت دخول سوق الهواتف الذكية، وإطلاق هاتفًا جديدًا يحمل بطارية خارقة.

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ووفقًا لما ذكرته تقارير تقنية، فإن الهاتف الجديد من من إنرجايزر سيضم بطارية ضخمة سعتها 18 ألف ميللي أمبير/الساعة، أي أضعاف تلك التي تحتويها هواتف الشركات المنافسة، وهو ما سيشكل حلًا جذريًا لمشكلة تواجه الكثيرون.

وقالت التقارير أن شركة إنرجايزر تخطط لإطلاق عدة هواتف ذكية جديدة خلال مؤتمر الهواتف الذكية العالمي، الذي سيقام في برشلونة خلال هذا العام، وسيكون من بينها هواتف: باور ماكس وإنيرجي وألتميت وهارد كيس.

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وسيضم هاتف باور ماكس الجديد من إنرجايزر البطارية الخارقة ذات الـ 18 ميللي أمبير/الساعة، والتي وصفتها التقارير بأنها أكبر بطارية على الإطلاق لهاتف ذكي في العالم، كما أنه سيضم أيضًا شاشة قابلة للطي.

وأضافت التقارير أن الهواتف الأخرى ستضم بطاريات ذات سعات أقل، إلا أن جميعها ستتميز بوجود 3 كاميرات بها بدقة: 16 و5 و2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعتها 128 جيجابايت.

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كما أشارت التقارير إلى أن شركة إنرجايزر أوكلت عملية تصنيع هواتفها الذكية الجديدة إلى شركة أفينيور تيليكون الفرنسية، التي كانت تبيع سابقًا هواتف ذات مواصفات ضعيفة، إلا أنها قررت أخبرًا دخول سوق المنافسة الشرسة مع الشركات الكبرى مثل سامسونح وآبل.المزيد:

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