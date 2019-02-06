لاعب مصري يعترف بمشاركته في عمليات فساد ومراهنات عالمية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press كريم حسام

تنبأ الجميع للاعب كريم حسام بمستقبل باهر في عالم لعبة التنس، ووضع عليه الكثيرون أمالا كبيرا في وضع إسم مصر على منصة الدول المتقدمة في كرة المضرب، إلا أن قرار وحدة نزاهة التنس بإيقافه دى الحياة ومنعه من المشاركة فى البطولات المحلية والدولية بسبب تأكد المنظمة من تورطه فى التلاعب بنتائج بعض المباريات فى البطولات الدولية، كان بمثابة الصدمة لاتحاد اللعبة المصري ولكل المسئولين عن الرياضة في مصر.

وحدة نزاهة التنس قد أعلنت العام الماضي إيقاف لاعب التنس كريم حسام المصنف 1136 على العالم مدى الحياة وحرمانه من ممارسة اللعبة، بالإضافة إلى غرامة مالية يدفعها للمنظمة بقيمة 15 ألف دولار، بسبب مخالفات بلغ عددها 16 مخالفة تتعلق بنتائج المباريات، بعد إدانته بالاشتراك في واحدة من أكبر شبكات الغش المكتشفة إلى حدود الآن في رياضة.

وكشف تحقيق أجرته شبكة بي بي سي عن أسباب إيقاف اللاعب كريم حسام من ممارسة لعبة التنس مدى الحياه:

البداية كانت مع تواجد كريم في أحد فنادق تونس، وكان يجلس بجواره محققين من الشرطة البريطانية السابقين ويعملان لدى وحدة النزاهة في لعبة التنس، والمكلفة بمكفاحة الفساد في لعبة التنس، بعد أن راوض الوحدة شك في اللاعب المصري بالتلاعب في نتائج المباريات.

وبعد العديد من التحقيقات التي أجرتها وحدة النزاهة، اكتشفت أن كريم أصبح جزءا من من أكبر شبكات التلاعب بالمباريات في عالم التنس.

وضعت دول شمال أفريقيا أمالا كبيرا على النجم المصري كريم حسام لأنه كان واحدا من أفضل لاعبي التنس الناشئين في العالم، وكان ضمن أفضل 10 مصنفين في العالم بقطاع الناشين، بالإضافة إلى مشاركته مع أفضل اللاعبين في العالم بدورات اتحاد محترفي التنس الكبير

ورغم أن بطولة المستقبل التي تقام بمدينة شرم الشيخ المصرية لا ترقى إلى مستوى بطولات مثل ويمبلدون أو رولان جاروس من ناحية عدد الحاضرين أو قيمة الجوائز، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الناشئين يأملون في المشاركة بالبطولة، والتي حققها كريم 4 مرات.

ولكن المفاجأة التي قضت على مستقبل كريم حسام في لعبة التنس، حينما كان يشارك في البطولة التي تقام بشرم الشيخ، وبادره لاعب أخر بسؤال:" "أتريد أن تخسر المباراة لقاء ألف دولار؟".

وكان كريم في تلك المباراة يواجه واحدا من أفضل لاعبي العالم، وهو ريشار جاسكيه، الذي كان تصنيفه التاسع عالميا، وهو ا يعد متقدما بشكل كبير على كريم في الترتيب، ليرد النجم المصري قائلا: "أنا ألعب مع جاسكيه، ولست هنا لبيع المباراة".

إلا أن كريم حسام فكر في الأمر وقرر المضي في موضوع التلاعب، ووافق على عرض شبكة التلاعب، ليخسر النجم المصري المباراة ويذهب بعدها بصحبة الشخص الذي وجه له العرض الى مكتب لويستيرن يونيون من أجل تقاضي المال الذي تعهد به، والذي بلغ 1000 دولار.

كريم حسام قضى على مستقبله مقابل 1000 دولار فقط، رغم أنه كان بإمكانه الحصول على مبالغ تصل إلى نصف مليون يورو، حسب ما ذكر فريد لورد، مدير دائرة محاربة الفساد في المركز الدولي للأمن الرياضي، وهو ما تدفعه شبكة المقامرين في هذه الموضوعات الخاصة بالتلاعب.

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وفي حديثه لمحققين وحدة النزاهة، قال كريم حسام:" بعد الواقعة الأولى أخبرت والدي بما حدث، وغضب بشدة وقال له إنه يدمر حياته بهذه الصفقات".

وأضاف كريم لوحدة النزاهة:"حاولت تجنب تكرار الموضوع مجددا ، ولكني اعتقد أنه لو كان لديه المزيد من المال سيكون من الأسهل عليي أن أشارك في دورات كبيرة ومهمة كدورات في الولايات المتحدة أو غيرها، وكل ذلك كان يتطلب المال".

وظل كريم في شبكة التلاعب لفترة طويلة، يخسر مباريات مقابل الحصول على أموال، أو يخسر مجموعات مقابل المال كل ذلك كان يعتمد على ما يريده المقامر، وظل كذلك لمدة 4 سنوات في عدة دول مثل مصر وتونس ونيجيريا، وكان يتقاضى لقاء كل عملية من مائتي إلى ألف دولار، قبل أن يصبح كريم وسيطا في عمليات التقامر بين شركات المقامرة واللاعبين.

وأشار تحقيق شبكة بي بي سي إلى أن كريم كان يتلاعب بنتائج مباريات من خلال رسائل تبادلها عبر فيسبوك مع العشرات من لاعبي شمال افريقيا، وهو ما ظهر من خلال حديثه مع لاعب جزائري دار الحديث بينهما كالتالي، قال خلاله كريم:"أخي، اخسر المجموعة الأولى، ثم فز بالمباراة وستحصل على 2500 (دولار)".

وعندما يوافق اللاعب الآخر على ذلك، يتأكد كريم بأنه استوعب التعليمات الموجهة اليه، قائلا "لذا ستخسر المجموعة الأولى وثم تفوز بالمباراة، أتفهم ذلك؟"ويجيب اللاعب، "النتيجة ليست مهمة، ولكن علي أن أخسر المجموعة الأولى؟".

ليرد كريم على اللاعب، قائلا:"المهم أن تخسر المجموعة الأولى ثم تفوز بالمباراة" ويقول اللاعب لكريم، "آمل أن يكون الأمر يسيرا لأني بحاجة للمال".

وفي حوار أخر مع لاعب مغربي، وجه كريم رساله له قائلا:"مجموعة واحدة مقابل 3 آلاف دولار"، وهو ما حدث وخسر اللاعب بالفعل وتحصل على المبلغ المتفق عليه.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها شبكة بي بي سي إلى تورط أكثر من 20 لاعبا من شمال افريقيا في التلاعب بنتائج مباريات أو بعدم إخبار السلطات عندما طلب منهم وسطاء ذلك، وهو ما كلفهم جميعا بالإيقاف مدى الحياه.

اتصل بأحد اللاعبين وعرض عليه مبلغ 3500 دولار مقابل خسارة مجموعة مباريات بنتيجة محددة، وأشيع لاحقا أن نتيجة المباراة مرتبة مسبقا، فتراجع المقامر. واشتبه حسام في أن أحد الاعبين وشى بالأمر، وقال "نريد التعامل مع رجال، لا أطفال".

وفي أحد المناسبات، اتفق كريم مع أحداللاعبين وعرض عليه مبلغ 3500 دولار مقابل خسارة مجموعة مباريات بنتيجة محددة، وأشيع لاحقا أن نتيجة المباراة مرتبة مسبقا، فتراجع المقامر، واشتبه حسام في أن أحد الاعبين وشى بالأمر، وقال "نريد التعامل مع رجال، لا أطفال".

وكشفت وثائق البي بي سي واحدة من أكبر عمليات التلاعب في رياضة التنس على الإطلاق، تورط فيها أكثر من عشرين لاعب في شمال أفريقيا، والتي أدت إلى قيام الشرطة الإسبانية بالقبض على 15 شخصا الشهر الماضي، في واحدة من عمليات بيع المباريات. كما يشاع إلى تورط 28 لاعبا إسبانيا أخريين مع شبكة وساطة أرمينية.

العقوبات لم تطول كل الأشخاص المتورطين في عمليات التلاعب بسبب عدم وجود أدلة كاملة، فالشخص الذي جند كريم حسام، والذي أراد المحققون أن يشهد ضده، ما زال يلعب بشكل احترافي.

وقامت وحدة النزاهة بشبكة بي بي سي بإرسال نسخة من الوثائق لوحدة النزاهة التنس،ولكن الشخص الذي سرب الوثائق يشكك في تلقي أي رد فعل منهم، ويقول: "وحدة نزاهة التنس جهة غير فاعلة لأن العملية بطيئة وغير منجزة، يتلقون الأدلة بفساد شخص ما، في حين تنتهي التحقيقات بعد عامين".

ورفضت وحدة النزاهة التعليق على الأمر قائلا:"سرية التحريات الجارية عامل أساسي بسبب طبيعة التهم، وصعوبة الوصول إلى دليل قوي في قضايا الفساد، لكن الإفصاح عن القضايا سينبه المتهمين ويسمح لهم بإخفاء الأدلة أو إفسادها".