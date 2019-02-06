شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يمنع أعضاء من "ثورى فتح" مغادرة غزة إلى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أعضاء من المجلس الثوري لحركة (فتح) من قطاع غزة، التوجه إلى مدينة رام الله، عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع، للمشاركة في جلسة المجلس المقررة اليوم. وأكدت أمانة سر المجلس، في تصريحات صحفية، أن سلطات الاحتلال منعت معظم أعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة من مغادرة القطاع والتوجه إلى رام الله عبر معبر بيت حانون، برفضها إصدار تصاريح عبر هيئة الشؤون المدنية لأعضاء الثوري بما فيهم نائب أمين سر المجلس للوصول إلى رام الله.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الثوري جلسة هامة اليوم في رام الله يلقي خلالها الرئيس محمود عباس كلمة هامة وشاملة حول الأوضاع الداخلية والسياسية.

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