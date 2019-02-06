شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث مع البعثة الأممية أعمال إزالة الألغام فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى اليوم الأربعاء، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق ورئيسة بعثة مساعدة العراق جينين هينيس، التعاون فى المجالات الإنسانية وأعمال إزالة الألغام فى الموصل. وقال مكتب عبد المهدى- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى استقبل صباح اليوم ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة فى العراق ورئيسة بعثة مساعدة العراق جينين هينيس". وأضاف أن "الاجتماع تناول التعاون فى المجالات الإنسانية، كما تم استعراض تقرير بعثة الأمم المتحدة حول العراق إلى مجلس الأمن الدولى، وأعمال إزالة الألغام فى الموصل، إلى جانب أهم البرامج والأنشطة المستقبلية للبعثة الدولية".

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