ونشر الوزير اللبناني على حسابه عبر "تويتر"، صورة تجمعه بسلفه، وعلق عليها بالقول:"اولى الانجازات… غيّرنا الشتلة". وكانت الشتلة في مكتب وزير البيئة اللبناني السابق قد أثارت جدلا واسعا بين اللبنانيين قبل أيام، اذ نشر ناشطون صوراً من نشاطات الوزير بأوقات مختلفة تظهر موت الشتلة وعدم الاهتمام بها.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة...أولى إنجازات وزير البيئة اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.