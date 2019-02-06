القوات العراقية تشتبك مع عناصر "داعش"

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وحسب المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن نحو 40 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، مجهزين بالأسلحة، اقتحموا جزيرة "زور كنعوص" التابعة لقضاء الشرقاط، شمال محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد، فجر اليوم.

وأضاف المصدر أن القوات العراقية اشتبكت مع عناصر "داعش" لاقتلاعهم من الجزيرة، وتحريرها، منوها إلى أن القتال مستمر حتى الآن.

وأكد المصدر أن طيران كل من الجيش العراقي، والتحالف الدولي ضد الإرهاب، يدعم القوات الأمنية للقضاء على عناصر "داعش" في المنطقة وهي عبارة عن جزيرة في النهر مليئة بالأشجار.

وكشف المصدر عن مقتل عدد من عناصر "داعش"، فيما أصيب منتسبان اثنان من قوات "سوات" العراقية، خلال الاشتباكات.

ويشار إلى أن تنظيم "داعش" قد حفر أنفاقا عندما استولى على مدينة الموصل، مركز نينوى، يبدو أنها امتدت إلى الجزيرة المذكورة، مثلما رجح المصدر.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.