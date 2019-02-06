العراق وإيران يوقعان اتفاقية لتسديد ديون مستحقة على بغداد

العراق / علي جواد / الخليج 365

وقع البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني، الثلاثاء، اتفاقية لتسديد ديون مستحقة لصالح الأخيرة، على هامش زيارة يجريها محافظ البنك المركزي الإيراني لبغداد.

وقال مصدر في البنك المركزي العراقي، لمراسل "الخليج 365"، إن "التوقيع يأتي لإيجاد توافق مشترك لتسديد الديون".

وأضاف المصدر، أن ديونا سجلت على العراق لصالح إيران، بقيمة ملياري دولار، مقابل واردات كهرباء وغاز وبعض السلع خلال السنوات الماضية، وهي تصريحات تتطابق مع ما أعلنه وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه، الثلاثاء.

ويستورد العراق ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية من إيران، للحد من نقص الطاقة في البلاد منذ سنوات طويلة.

وبدأت الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على طهران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري، بعد حزمة أولى في أغسطس/ آب الفائت.

واستثنت واشنطن، بغداد، من العقوبات على إيران وسمحت لها باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية.