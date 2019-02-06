الصحة تعلن انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة

الخليج - واس

أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للتطعيم ضد ” الحصبة ” و ” الحصبة الألمانية” وتستمر لمدة شهرين، بهدف تحصين الأطفال البالغين من العمر 6 أشهر إلى 5 سنوات بجرعة تنشيطية.

ووفرت الوزارة اللقاح مجاناً في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة لجميع المواطنين والمقيمين وبدأت مطلع هذا الأسبوع في تقديم الخدمة للمراجعين .

وأوضحت “الصحة” عبر انفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها في تويتر بعنوان” لنوقف_الحصبة” ، أن الفيروس يعيش في أنف وحنجرة الشخص المصاب، وينتقل إلى الآخرين عن طريق رذاذ السعال أو العطاس المحمل بالفيروس، كما يمكن لهذا الرذاذ أن يهبط على الأسطح ويبقى الفيروس نشطًا (معديًا) لمـدة تصـل إلـى سـاعتين، وبالتالي فإنه يمكن للشخص السليم اكتساب العدوى عن طريق لمس تلك الأسطح الملوثة ثم لمس الفم أو الأنف أو فرك العين.

وبينت أنه يمكن نقل الفيروس إلى الآخرين من بداية فترة الحضانة إلى اليوم الرابع من ظهور الطفح الجلدي.

يذكر أن ” الحصبة ” مرض فيروسي شديد العدوى يصيب جميع الفئات العمرية، والأطفال غالبًا، وقد يسبب حدوث مضاعفات شديدة الخطورة، ويطلق عليه مسميات أخرى، ومنها، بوحمرون، فيما تعد الحصبة الألمانية عدوى فيروسية حادة تبدأ أعراضها بالطفح الجلدي، وتورم الغدد اللمفاوية، وتتراوح فترة الأعراض ما بين 3-5 أيام.