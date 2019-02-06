شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة يكشف عن مفاجأة لـ«المُتسترين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: كشف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، إنه سيتم الإعلان عن برنامج مكافحة التستر التجاري الأسبوع المقبل. وأوضح القصبي، خلال حفل توقيع لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس، أن البرنامج يتضمن الضبط المالي للمواصفات الفنية لمكان العمل ورقابة التخصص ومتابعة التوظيف. حسب “الاقتصادية”. ويعد برنامج مكافحة التستر إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020، ويهدف للقضاء على التستر التجاري من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وتكثيف الرقابة، وتعزيز التوعية، وتوحيد الجهود، وتشترك فيه كلٌّ من: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.

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