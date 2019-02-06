انت الان تتابع وصول رئيس بعثة المراقبين الأممين الجديد إلى صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الضابط الدنماركي مايكل لوليسجارد

وصل الضابط الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسجارد، اليوم الثلاثاء، إلى صنعاء، إذ وقع اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على لوليسجارد، الأسبوع الماضي ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأممين في اليمن، والذي عين قبل شهر واحد فقط، وقالت مصادر دبلوماسية "إن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كمارت توترت مع المتمردين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن جريفيث"، مشيرة إلى أن اسم لوليسجارد طرح على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد.

يذكر أن الجنرال لوليسجارد ولد عام 1960، وعمل في الجهاز العسكري الملكي الدانماركي منذ عام 1984، كما عمل ضمن القوات الدولية في العراق عام 2006، وكان قائدا لقوات دعم السلام في سراييفو من عام 2007 حتى 2009، وقاد القوات الدولية للعاملين في مالي لعامي 2015 و2016، ومثل بلاده منذ عام 2017 كممثل عسكري في حلف