انت الان تتابع وصول رئيس بعثة المراقبين الأممين الجديد إلى صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الضابط الدنماركي مايكل لوليسجارد
وصل الضابط الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسجارد، اليوم الثلاثاء، إلى صنعاء، إذ وقع اختيار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على لوليسجارد، الأسبوع الماضي ليحل محل الرئيس الهولندي لبعثة المراقبين الأممين في اليمن، والذي عين قبل شهر واحد فقط، وقالت مصادر دبلوماسية "إن علاقة الجنرال الهولندي باتريك كمارت توترت مع المتمردين الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن جريفيث"، مشيرة إلى أن اسم لوليسجارد طرح على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد.
يذكر أن الجنرال لوليسجارد ولد عام 1960، وعمل في الجهاز العسكري الملكي الدانماركي منذ عام 1984، كما عمل ضمن القوات الدولية في العراق عام 2006، وكان قائدا لقوات دعم السلام في سراييفو من عام 2007 حتى 2009، وقاد القوات الدولية للعاملين في مالي لعامي 2015 و2016، ومثل بلاده منذ عام 2017 كممثل عسكري في حلف
من ناحية أخرى، أكد الجيش اليمني، أمس الإثنين، أن قواته تواصل تقدمها في جبهة المزرق، الواقعة بين مديريتي حرض بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، ومديرية الظاهر بمحافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين)، وسط تهاوٍ كبير في صفوف ميليشيا الحوثي. وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي إن الأيام القليلة الماضية شهدت انتصارات كبيرة لأبطال الجيش. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر وصول رئيس بعثة المراقبين الأممين الجديد إلى صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.