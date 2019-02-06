انت الان تتابع 21 % من أطفال ليبيا يعانون سوء التغذية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طفل ليبي
صرح هيرفيه فيرهوسل المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، بأن انعدام الأمن الغذائي في ليبيا لا يزال يشكل تحديا بسبب تعطل السوق، وانخفاض إنتاج السلع الغذائية، موضحا أن ما يصل إلى 21% من الأطفال بين 9 أشهر و5 سنوات يعانون من سوء التغذية، وأن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية لحوالي 96 ألفا و346 شخصا في ليبيا خلال ديسمبر من العام الماضي ، في الوقت الذي تم فيه مساعدة أكثر من 100 ألف شخص في يناير الماضي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، في جنيف.
وذكر فيرهوسل أن سبل المعيشة والوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية قد تأثرا جراء النزاع في ليبيا، ما حدا بالبعض على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف مع الوضع مثل خفض عدد الوجبات اليومية، والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء خاصة الصحة والتعليم. وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تضاءلت الواردات الغذائية في
وذكر فيرهوسل أن سبل المعيشة والوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية قد تأثرا جراء النزاع في ليبيا، ما حدا بالبعض على تبني استراتيجيات سلبية للتكيف مع الوضع مثل خفض عدد الوجبات اليومية، والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء خاصة الصحة والتعليم.
وأشار إلى أنه خلال العام الماضي تضاءلت الواردات الغذائية في ليبيا بسبب محدودية الوصول إلى الموانئ، وصعوبة الطرق، لافتا إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز ودقيق القمح، بما يصل إلى 200 % مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.
من ناحية أخرى، صرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، أول من أمس الأحد، بأنه لن يعلن عن مواعيد محددة للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا قبل التوصل إلى تسوية الخلافات بين الفرقاء الليبيين. (التفاصيل)
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