هيونداي كونا الكهربائية تحل أزمة المسافة لكل شحنة

قدمت شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية حلا لـ"قلق المسافة" الذي أحاط بالسيارات الكهربائية، وأبطأ مبيعاتها في الكثير من الأسواق الواعدة، وينبع الخوف من أن شحن السيارة لن يكفي للوصول إلى الوجهة المرغوبة، ما سيترك الركاب عالقين على الطريق بعيداً عن أي طريقة لشحنها، وفقا للعين الإخبارية.

ويعد هذا القلق مفهوماً إلى حد كبير، مع النظر إلى العديد من سيارات الجيل الأول للمركبات الكهربائية التي تمكنت فقط من قطع 100 ميل بين كل شحنة، والتي لا تبلغ أبداً هذه المسافة، لأن الظروف الجوية ومدى جودة الطريق تؤثر بشكل كبير على المسافة لكل شحنة.

لكن سيارة هيونداي "كونا" الكهربائية الجديدة تعد حلاً لهذا القلق من عدة نواح، حيث تقطع 300 ميل حقيقي لكل شحنة، ما يجعلها قادرة على تغيير قواعد المركبات الكهربائية في العالم، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كما تقدم هيونداي ميزة نادرة تمكن المستخدم من شحن السيارة إلى 80% من سعتها خلال ساعة واحدة فقط، ما يجعل رحلة بمسافة 400 ميل يقوم خلالها القائد بتوقف واحد فقط لإعادة الشحن.

وعلى الرغم من أن السيارة ليست فارهة أو بمقصورة فخمة مثل طرازات "تسلا" الأمريكية، لكنها تأتي أيضاً بنحو نصف السعر عند 29 ألف جنيه إسترليني، وبطارية بسعة 64 كيلووات/ساعة وبقوة 204 أحصنة.