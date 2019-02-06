جلسة طارئة للبرلمان العراقى لبحث تصريحات ترامب بإبقاء قواته بالبلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عن تحالف "الفتح" العراقى، عبدالأمير تعيبان الدبى اليوم الأربعاء، عزم البرلمان عقد جلسة طارئة خلال الفترة المقبلة لمناقشة تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول إبقاء قواته فى العراق.
وقال الدبى- فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية- أن "هناك عزما لدى أعضاء البرلمان لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن الجلسة ستتناول عدة ملفات أبرزها تواجد القوات الأجنبية على الأراضى العراقية، وتصريحات الرئيس الأمريكى تجاه العراق وسيادته.
وأضاف أن " الجلسة ستتضمن أيضا مناقشة الاتفاقية التى تم إبرامها بين العراق والأردن، إضافة إلى مناقشة قضية استكمال التشكيلات الوزارية ".
يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كشف الأحد الماضى عن نيته إبقاء قوات بلاده فى العراق بهدف مراقبة إيران.
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