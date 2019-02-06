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© REUTERS / Jamal Saidi
وأضافت المصادر أن الزيارة لم تلغ بل تم تحديد وقت آخر لها وقد تتحقق في النصف الثاني من العام الحالي خصوصا مع رصد إشارت أمريكية محذرة عن الوضع العام والحكومي في لبنان.
لكن الموقف الأمريكي الأخير ليس الأساس بتغيير الموقف الفرنسي من الزيارة، لكن تحاول باريس منح الوقت للحكومة اللبنانية والبلاد ومراقبة ما ستؤول إليه الأمور خصوصا مع تواجد "حزب الله" اللبناني في الحكومة من خلال عدة وزراء.
بالرغم من أن أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله أشار إلى أن هناك أشخاص تم اختيارهم على أساس الكفاءة وليس الانتماء الحزبي، مشيرا إلى وزير الصحة اللبناني الجديد جميل جبق.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تكشف موعد زيارة ماكرون للبنان بعد تأجيلها لفترة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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