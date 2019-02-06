الرئيس الفلسطيني: لا يمكن لواشنطن وحدها لعب دور الوساطة

رام الله- سبوتنيك وذكر عباس، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "ما نقوله الآن إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دور الوساطة لوحدها، وهنالك ضرورة لتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تشمل أعضاء الرباعية الدولية وعلى رأسهم روسيا والاتحاد الأوروبي بالإضافة لأعضاء مجلس الأمن ودول عربية".
وأضاف الرئيس "أوقفنا العلاقة مع الإدارة الأمريكية بسبب قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها، ورفع ملف القدس واللاجئين عن الطاولة، وتشجيعها لإسرائيل على مواصلة الاستيطان، إضافة لاتخاذها اجراءات عقابية أخرى ضدنا وضد الأونروا".
وتابع "بعد كل هذه الإجراءات لم تعد الإدارة الأمريكية مؤهلة لأن تلعب أي دور في عملية السلام لوحدها، ولكننا تركنا نافذة صغيرة للحوار مع الكونغرس لإلغاء القوانين التي تتهم منظمة التحرير الفلسطينية بالإرهاب، ولا زال لدينا علاقة مع أجهزة الأمن من أجل مكافحة الإرهاب في العالم".
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