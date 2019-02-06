الإمارات تكشف تفاصيل القبض على شاب "ارتدى قميص منتخب قطر"

وأصدرت الحكومة الإماراتية بيانا، نفت فيه صحة هذه التقارير، وقالت إنه متهم بالتقدم ببلاغ كاذب للشرطة يتعلق بتعرضه لاعتداء، وذلك وفقا لـ"رويترز".

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وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، ذكرت أن "الشاب علي عيسى أحمد احتجز بتهمة إبداء التعاطف مع قطر بسبب ارتداء قميص المنتخب القطري خلال مباراة في البطولة".

وقال البيان، إن "أحمد، الذي يحمل أيضا الجنسية السودانية، توجه إلى مركز للشرطة في إمارة الشارقة للإبلاغ عن تعرضه لمضايقات واعتداء من مشجعين للمنتخب الإماراتي".

وأضاف: "نقلته الشرطة إلى مستشفى حيث خلص طبيب فحصه إلى أن الإصابات التي ألمت به لا تتوافق مع روايته بشأن الأحداث ويبدو أنها ناجمة عن إصابته لنفسه".

وذكر البيان، أن "أحمد اعترف في وقت لاحق بالإدلاء ببلاغ كاذب وإضاعة وقت الشرطة بعد توجيه الاتهامات له يوم 24 يناير/ كانون الثاني، مضيفا أنه سيمثل للمحاكمة أمام القضاء الإماراتي".

وعلقت وزارة الخارجية البريطانية على الخبر، وقالت إنها تحاول تقديم المساعدة للمواطن البريطاني، وأنها تتواصل مع السلطات الإماراتية بشأن هذا الموضوع.

وأصبح إبداء التعاطف مع قطر جريمة يعاقب عليها القانون في الإمارات منذ يونيو/ حزيران 2017، عندما قررت مع السعودية والبحرين ومصر، قطع العلاقات بسبب مزاعم دعمها للإرهاب، فيما تنفي الدوحة هذه المزاعم.