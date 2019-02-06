ليبيا ترحل 1200 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة لبلدانهم خلال يناير الماضي

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بنغازي — سبوتنيك. وأكد أمحيميد، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "عدد المرحلين خلال شهر كانون الثاني/ يناير قد وصل إلى 1200 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة"، مشيرا إلى أن "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة البيضاء قد قام، صباح اليوم الأربعاء، بترحيل 35 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية عبر منفذ أمساعد البري من بينهم 5 أشخاص مصابين بمرض الوباء الكبدي".
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وقد أصبحت قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا منذ 2011 أزمة كبيرة لدول أوروبا إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.
وتعتبر ليبيا محطة للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات يأتون من مصر وتشاد وغيرها عبر الصحراء الليبية، في طريقهم إلى أوروبا أو البقاء في ليبيا والعمل بها بطرق غير شرعية، حيث تعاني الجهات الأمنية في ليبيا المتمثلة في أجهزة الهجرة غير الشرعية نقصا كبيرا في الإمكانات لمحاربة مهربي وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين.
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