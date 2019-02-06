وقوع حادثي دهس في نفس الموقع بالباحة.. خلال دقائق

صحيفة الخليج الالكترونية

تلقَّت فرق الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، مساء أمس الثلاثاء، بلاغين بوقوع حادثي دهس لطفلة ومواطن بالعقد الثاني، حيث تم اتخاذ اللازم حيال البلاغين.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن حادث دهس لطفلة في تمام الساعة 19:54 في بلجرشي قبل إشارة المدخل أثناء عبورها الشارع برفقة والديها، وتراوحت إصابتها من متوسطة إلى خطيرة وتم عمل الإسعافات الأولية ونقلها إلى مستشفى الأمير مشاري في بلجرشي.

وأضاف الزهراني أنه قبل وصول الفرقة إلى المستشفى وردهم بلاغ آخر عن حالة دهس في نفس الموقع، وكان وقت البلاغ 20:14 وتم تسليم الحالة السابقة للمستشفى والاتجاه للموقع، حيث وجد مصاب مواطن في العقد الثاني دهسته سيارة، وتم عمل الإسعافات الأولية له، ونقله للمستشفى في زمن قياسي.