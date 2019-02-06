في حـادثي حريق منفصلين.. وفـاة رجل وطفلين وإصـابة شخصين في #المدينة

صحيفة الخليج الالكترونية

توفى رجل وطفلان وأصيبت امرأة وطفل آخر في حـادثي حريق منفصلين أمس (الثلاثاء)، في الحرة الغربية وأرض الكردي بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن الحـادث الأول وقع في الحرة الغربية عصر أمس، حيث اندلع الحريق من شقة بالدور الثاني بعمارة سكنية، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وأضاف الجهني أن مواطناً تعرض لحالة إغماء؛ نتيجة لكثافة الدخان لينقل إلى مستشفى الملك فهد، لكن بعد وصوله وخضوعه للفحص الطبي تبين أنه متـوفي.

وبيّن أن الحـادث الثاني وقع عند الساعة السادسة والنصف مساءً بأرض الكردي، واتضح أن الحريق نشب بشقة في الدور الأرضي، ويرجح أن سببه مصدر حراري خارجي نتيجة عبث أطفال.

وأشار إلى أنه نتج عن الحـادث وفـاة طفلين فيما تم إنقاذ امرأة وطفل عن طريق الهلال الأحمر، وتمت السيطرة على الحريق وتسليم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الجهات النظامية.