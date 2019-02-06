وزارة_البيئة: 500 ألف ريال غرامة تعذيب القطط وشد شفاه الإبل

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من العقوبات على مخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان في 5 مناطق، بغرامات مالية تصل إلى 500000 ريال.

وشملت المخالفات التي أوضحها مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج، تعذيب القطط بإطلاق الكلاب عليها، وشد شفاه الإبل بطريقة مسيئة لتسويقها في مهرجان المزايين، إضافة إلى بيع الحليب على جوانب الطرق، ما يلحق أضرارا بالمستهلكين، علاوة على غياب تراخيص المنشآت البيطرية، ومزاولة الطب البيطري دون ترخيص، والمتاجرة بالحيوانات المريضة.

وتوزعت هذه المخالفات على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية. مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على مخالفي الأنظمة، داعياً إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها.

وتجنبا للعقوبات، تهيب الوزارة بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للأنظمة عبر الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ.