شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور أوَّلي.. الوضع الليلي على متصفح «كروم ويندوز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير جديد نشره أحد المستخدمين عبر شبكة التواصل الاجتماعية “ريديت” عن ظهور أولى النسخ الاختبارية من متصفح كروم على نظام التشغيل ويندوز والتي تأتي بميزة الوضع الليلي، لتعطي طبقة لونية مشابهة إلى حد كبير مع وضع التصفح الخفي.

وقد كان المستخدمون خلال السنوات الماضية يلجأون لإضافات و”ثيمات” خارجية تسمح بتطبيق التصميم الأسود الذي يراه الكثير من المستخدمين أجمل من التصميم التقليدي، فيما كانت جوجل قد بدأت مؤخراً استخدام تصميم الوضع الليلي في تطبيقاتها وبرامجها، حيث تنوي جوجل تطبيقه في متصفح كروم رسمياً وذلك على أجهزة ويندوز.

لكن التقرير يشير إلى أنه من الممكن أن يتم إجراء تعديلات على درجة اللون الأسود وتغييره ما بين القوائم والصفحات، لكن من شبه المؤكد أنه سيصل لاحقاً للجميع في الإصدار الرسمي، حيث من المتوقع أن تطلقه جوجل رسمياً مع إصدار كروم 73 أو 74 بحسب المشاكل التي تظهر معها.