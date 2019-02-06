«دبي للسياحة» و«علي باي» تطلقان حملة السنة الصينية الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، تعاونها مع منصة «علي باي» الرائدة عالمياً في مجال الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، لإطلاق حملة ترويجية كبرى على مستوى الإمارة بمناسبة السنة الصينية الجديدة، ضمن جهود «دبي للسياحة» لتعزيز العلاقات مع الصين.

تطلق المنصة التي تديرها مجموعة «آنت فاينانشال» للخدمات المالية، سلسلة من الأنشطة والعروض الترويجية التي تستهدف الصينيين الذين يزورون دبي، والذين تتزايد أعدادهم بوتيرة متسارعة، بالإضافة إلى توطيد علاقة الزوار الصينيين مع الأسواق الخارجية.

وضمن شراكتها المتواصلة مع الشركة، تعمل «دبي للسياحة» على إبراز الدور الرئيسي الذي تلعبه منصة «علي باي» في السوق المحلية، لتوعية الشركاء في المقاصد الترفيهية وتجارة التجزئة، وتبسيط الإجراءات لتمكينهم من التعاون المتبادل مع المنصة.

وقالت، لي وانج، مدير منصة علي باي: نحن متحمسون لإطلاق هذه الحملة بدعم من «دبي للسياحة»، والتي تأتي في التوقيت المثالي بمناسبة السنة الصينية الجديدة، والتي تعتبر أهم مناسبة عطلات للصينيين، وتعتبر الحملة هي الأضخم التي تطلقها المنصة. ونحن مهتمون بالعمل بشكل وثيق مع دبي للسياحة لتوفير تجارب ترفيه وتسوق سهلة وخالية من متطلبات السيولة النقدية للزوار الصينيين في دبي.

تستمر الحملة حتى 28 فبراير الجاري بمشاركة القائمة المدرجة على منصة «علي باي» في دبي، والتي تشمل العديد من المعالم الترفيهية والسياحية، والتي تضمن للزوار الصينيين، الاستمتاع بوقتهم وخوض تجارب الترفيه والتسوق باستخدام أدوات الدفع ذاتها التي اعتادوا عليها في الصين، بالإضافة إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الخاصة المتوفرة على مستوى الإمارة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: فيما تستمر دبي في تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضّلة للزوّار الصينيين، نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لاستكشاف القدرات الكامنة للقطاع بهدف الاستفادة منها في ترسيخ علاقتنا مع هذا السوق الرئيسي. وتشهد شراكتنا المتواصلة مع «علي باي»، على التزامنا المستمر لتوفير تجارب سياحية جذابة للزوار الصينيين، ومن بينها توفير طريقة الدفع التي لا تتطلب السيولة النقدية، كما تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين».