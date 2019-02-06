الصحراء التي أزهرت

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د. حسن مدن

رسائل مهمة وجهها كل من فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرانسيس في الخطابين اللذين ألقياهما في أبوظبي قبل التوقيع على وثيقة «الأخوة الإنسانية». وهي رسائل تشكل مرشداً للشعوب التي تدين بالإسلام وبالمسيحية، لا بل ولكل شعوب الأرض في التغلب على جحيم الكراهية والعنف والظلم.

وكانت مهمة دعوة فضيلة شيخ الأزهر إلى تبرئة الإسلام «من الحركات والجماعات المسلحة التي تسمى حديثاً ب«الإرهاب»، كائناً ما كان دينها أو عقيدتها أو فكرها، أو ضحاياها، أو الأرض التي تمارس عليها جرائمها المنكرة، فهؤلاء قتلة وسافكون للدماء». وهي دعوة مهمة يجب أن تصل إلى المسلمين جميعاً، وبالذات إلى الأجيال الشابة في بلداننا التي تقع ضحية للأوهام والأكاذيب التي تروجها هذه الجماعات لاستقطابهم نحو التهلكة، وتحويلهم إلى قتلة.

وليس أقل أهمية إقرار الدكتور الطيب «بأن هناك من رجال الأديان من يؤولون نصوصها المقدسة تأويلاً فاسداً، وهذا الانحراف الموظف في فهم النصوص الدينية ليس قاصراً على نصوص الأديان واستغلالها في العدوان على الناس، بل كثيراً ما يحدث مثله في أسواق السياسة، حين تقرأ نصوص المواثيق الدولية المتكفلة بحفظ السلام العالمي قراءة خاصة تبرر شن الحروب على دول آمنة، وتدميرها على رؤوس شعوبها».

بدوره أكدّ قداسة البابا فرانسيس على حاجة التصرف الديني «لأن ينقى على الدوام من التجربة المتكررة لعدّ الآخرين أعداء وخصوماً. كل ديانة هي مدعوة لتخطي فجوة التمييز بين أصدقاء وأعداء»، وفي الوقت ذاته رأى أن الأخوة «تعبر عن التنوع والاختلاف الموجود بين الإخوة، رغم رابط الولادة بينهم، وامتلاكهم للطبيعة عينها والكرامة نفسها. والتعدد الديني هو تعبير عن ذلك. وتالياً فالموقف الصحيح في هذا الإطار ليس التجانس القسري، ولا التوفيق الخانع».

ومن هنا كان تشديده على ما وصفه ب «شجاعة الاختلاف»، التي هي «روح الحوار الذي يقوم على صدق النيات»، وفي ذلك انطلق قداسة البابا من حقيقة أنه ليس هناك من بديل آخر: «إما نبني المستقبل معاً، وإلا فلن يكون هناك مستقبل»، وأنه «حان الوقت للأديان أن تبدل ذاتها بشكل فعال، وبشجاعة وإقدام، ومن دون تظاهر، كي تساعد العائلة البشرية على إنضاج القدرة على المصالحة».

ومثل شيخ الأزهر حذّر البابا من «استغلال الديانة، ومن خطر نكران ذاتها بقبولها للعنف والإرهاب»، وقال إن هذا ما تحرص عليه دولة الإمارات التي وصفها ب«الصحراء التي تحوّلت إلى مكان مزهر بفضل بعد النظر والحكمة»، خلال سنوات قليلة.

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