السيسي يلتقي سلطان في القاهرة ويثمّن مبادراته للمؤسسات المصرية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أمس، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بقصر الاتحادية في القاهرة.
ورحب الرئيس المصري بصاحب السمو حاكم الشارقة، مؤكداً اعتزازه بالتقدير الذي يحمله سموه لمصر في قلبه، وأشاد بجهوده الداعمة لكل ما من شأنه الارتقاء بالإنسان المصري ثقافياً وتعليمياً وصحياً وتاريخياً واجتماعياً.. وثمَّن مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة التي قدمها لمختلف المؤسسات في مصر.
من جانبه أشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالسياسة الحكيمة التي ينتهجها رئيس جمهورية مصر العربية وتقدم له بالشكر على حفاوة الاستقبال مؤكداً على دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على دور مصر المحوري ومكانتها بين الأمم.
حضر اللقاء كل من جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة بإمارة الشارقة وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب.
(وام)
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