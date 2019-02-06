الريال وبرشلونة في كلاسيكو كأس الملك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض ريال مدريد الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة في ذهاب المربع الذهبي لكأس الملك اليوم بأفضل مستوياته بعد أن قلص فارق النقاط الذي يفصله عن متصدر الليجا برشلونة إلى 8 نقاط فيما تشهد المباراة الأخرى بجولة الذهاب لقاء ريال بيتيس مع فالنسيا مساء غد الخميس على أن تقام جولة الإياب في 27 فبراير الجاري.

وينتظر أن يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد في مواجهة برشلونة وسيخوض النجم الفرنسي المباراة بثقة عالية بعد أن سجل 6 أهداف خلال آخر أربع مباريات له في كل المسابقات.

وارتفع رصيد بنزيمة إلى 18 هدفاً هذا الموسم في كل المسابقات بفارق هدف واحد فقط خلف نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، أما تشكيلة برشلونة فستعتمد بشكل كبير على مدى جاهزية ميسي للمشاركة علما أنه غاب عن الفريق في لقاء الذهاب في دور ال 16 وال 8 ببطولة الكأس ،ولا ينتظر أن يستبعد المدير الفني إرنستو فالفيردي أيا من لاعبيه بهدف إراحته، وإنما يترقب فقط ما ستكشف عنه الفحوص والاختبارات التي يخضع لها ميسي إثر إصابته في الفخذ، التي تعرض لها خلال المباراة أمام فالنسيا مساء السبت.

وكان سولاري أبدى سعادة إزاء مستويات لاعبيه عقب الفوز أمام ألافيس 3 - صفر .

أما المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي، فتقام على ملعب «بينتو فيامارين» معقل ريال بيتيس، الذي يحتضن أيضا المباراة النهائية لبطولة الكأس 25 مايو المقبل ويخوض كل من ريال بيتيس وفالنسيا المباراة بحال جيد وثقة عالية حيث تغلب بيتيس على أتلتيكو مدريد 1 - صفر ،وتعادل فالنسيا مع برشلونة 2 - 2.