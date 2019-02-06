الإمارات: تحدي الإرهاب ما زال ماثلاً.. والحزم مطلوب ضد إيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تطلعها لتطوير العلاقات الاستراتيجية والشراكات المتعددة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والارتقاء بها، بما يخلق رؤى مشتركة للتحديات المشتركة.

وأكد خليفة شاهين المري، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية رئيس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي الخامس الذي عقد في بروكسل الاثنين، في كلمة الدولة أن تحدي التطرف والإرهاب لا يزال ماثلاً، بالرغم من الانتصارات التي تحققت ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وعلينا الاستمرار في مواجهته بشكل مشترك، وعلى كافة الأصعدة، بما في ذلك تجفيف مصادره ومصادر تمويله.

وأعرب عن شكره للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، ووزير خارجية السودان ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، الدرديري محمد أحمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على الجهود المثمرة التي يبذلونها لتعزيز مسيرة التعاون العربي الأوروبي في فترة صعبة وتحديات متعددة. وقال «اسمحوا لي بأن أنقل لكم تحيةً من أرض الإمارات العربية المتحدة التي تسعد بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في لحظة تاريخية ولقاء أخوّة إنسانية هدفه تعميق التسامح والتفاهم والحوار الديني والتعايش الحضاري، من أجل مستقبل أفضل للبشرية خالٍ من التطرف والإرهاب والكراهية ورفض الآخر المختلف. وأضاف: «نحن نرتبط مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بعلاقات استراتيجية وشراكات متعددة على كافة المستويات والأصعدة، ونتطلع لتطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى بما يخلق رؤى مشتركة للتحديات والأزمات التي تواجهنا جميعاً». وأكد أن السياسات التي تغذي التوتر والأزمات في الشرق الأوسط تشكل تحدياً وقلقاً متواصلاً، ونحن نعتقد بأن الفرصة أصبحت مواتية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لإظهار موقف أكثر حزماً تجاه إيران لتغيير سلوكها في منطقتنا وفي ضبط تطويرها أنظمة الصواريخ البالستية ووضع كوابح إضافية لبرنامجها النووي، ومطالبتها بالكف عن السياسة غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. وطالب باستعادة السيادة الإماراتية على الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران (طنب الكبرى، طنب الصغرى وأبو موسى)، وحل هذا النزاع مع إيران بالطرق السلمية من خلال المفاوضات أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لما تقضي به الشرعية الدولية.

واعتبر أنه أمامنا تحدٍ آخر في استمرار الأزمة اليمنية جرّاء الانتهاكات الحوثية المتواصلة التي تقوض جهود التوصل إلى حل لهذه الأزمة مبني على المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2216. (وام)