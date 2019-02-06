شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل 3 متسابقين في «راعي القصيد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” بثت قناة سما دبي أمس الأول الحلقة الأولى من برنامج «راعي القصيد»، وتتكون لجنة تحكيم البرنامج من الشعراء: سيف السعدي، عوض بن حاسوم الدرمكي، محمد المر بالعبد المهيري. وشهدت الحلقة الإعلان عن تفاصيل تشرح كيفية تواصل الجمهور مع البرنامج، وشارك في الحلقة تسعة شعراء اختارت لجنة التحكيم ثلاثة منهم للتأهل للمرحلة الثانية من البرنامج هم: خميس بن بليشة الكتبي، وهزاع بن سمرة القحطاني من الإمارات، ومحمد بن صالح القحطاني من السعودية.

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